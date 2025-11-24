ЦОК КПК ОСНО 24.11 Мобильная
Маркетплейсы

Минэкономики работает над ограничениями для маркетплейсов

Центробанк предложил запретить устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. Минэк изучит предложение.

Минэкономразвития получило письмо главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с предложением ограничить финансовые продукты маркетплейсов, документ прорабатывается.

Об этом пресс-служба МЭР сообщила изданию «РИА Новости».

Набиуллина предлагает запретить площадкам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты и подключить в качестве контролера ФАС. Также она хочет запретить продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков.

«Письмо Минэкономразвития получено, прорабатывается», — говорится в ответе пресс-службы.

По словам ведомства, в действующей редакции закона «О платформенной экономике» уже есть возможность на уровне кабмина устанавливать требования к цене товара на платформах.

Ограничения по скидкам и программам будут вводить комплексно, учитывая и оценивая последствия для продавцов, партнеров платформ, покупателей и конечное влияние в целом на всю платформенную экономику, добавили в Минэкономики.

