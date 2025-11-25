Роструд: можно ли дистанционно провести спецоценку условий труда

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – можно ли провести спецоценку условий труда дистанционно. При этом исследования вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах не проводилось в течение пяти лет.

«Проведение специальной оценки условий труда в дистанционном формате законом не предусмотрено», — ответил Роструд.

СОУТ – это комплекс мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке их воздействия на работника с учетом отклонения значений от нормы, установлено в ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ, уточнило ведомство.