💳 Минфин: услуги по банковским картам сильно не подорожают из-за отмены льготы по НДС с 2026 года

Подорожание услуг не нанесет серьезного урона безналичным платежам, потому что люди к ним уже привыкли.

Отмена льготы по НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, не приведет к серьезному удорожанию этих услуг, считает замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«По нашим оценкам, какого-то сильного удорожания данных услуг не произойдет. Уже создана соответствующая цифровая среда, люди привыкли к ней, и работать в ней, и в целом к этой среде. Поэтому то возможное удорожание услуг, которое будет, соответственно, оно не будет носить какого-то серьезного урона для развития платежей в безналичной форме», — пояснил Сазанов.

Ранее он заявлял, что поправку об отмене льготы по НДС для услуг по банковским картам сохранят. От введения этой нормы дополнительный доход в бюджет РФ составит 30 млрд рублей.

