❌ При учете расходов прошлых периодов при повышении ставки налога на прибыль можно исказить налоговые обязательства

Если ставка по налогу на прибыль организаций выросла, исправить ошибки прошлых периодов в текущем нельзя.

В письме от 09.09.2025 № 03-03-06/1/88064 Минфин разъяснил, как признавать и учитывать расходы прошлых периодов, если ставка налога на прибыль выше той, которая действовала в периоде несения расходов.

Расходы организации относятся к тому периоду, когда они возникли, независимо от даты получения подтверждающих документов, напомнило ведомство.

При обнаружении ошибок или искажений в базе прошлых периодов в текущем налоговом периоде, пересчитывают налоговую базу и налог за период, когда совершены ошибки (п. 1 ст. 54 НК).

Если невозможно определить период совершения ошибок, перерасчет проводят за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки. Можно провести перерасчет за период, в котором выявлены ошибки прошлых периодов, и в тех случаях, когда из-за ошибок переплатили налог.

Но недопустимо уменьшение налоговой базы и суммы налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни.

А уменьшение налоговой базы текущего налогового периода, когда ставка налога выше ставки, действовавшей в периоде, к которому относятся принимаемые к уменьшению расходы, — это искажение налоговых обязательств, считает Минфин.

Поэтому такой способ корректировки налоговой базы использовать нельзя.

