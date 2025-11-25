Начали появляться региональные перечни коммерческой недвижимости на 2026 год

Налоговики рекомендуют собственникам проверить свою коммерческую недвижимость в региональных перечнях. Если объект в списке — нужно платить налог на имущество по кадастровой стоимости.

Владельцы коммерческой недвижимости могут проверить налоговую базу на 2026 год. В регионах стали формировать и публиковать перечни недвижимости, в отношении которой за 2026 год будет рассчитан налог по кадастровой стоимости.

«Во избежание спорных ситуаций по начислениям, региональная налоговая служба рекомендует всем собственникам коммерческой недвижимости ознакомиться с проектом перечня», — сказано на сайте ФНС.

Если предприниматели не согласны с тем, что их объекты включили в перечень, они могут обратиться в местный департамент имущественных и земельных отношений.

Также по заявлению собственника могут провести обследование объекта, чтобы принять решение о его включении или исключении из перечня.

Подобный список уже появился в Костромской области. В него попали почти 8 тыс. зданий торговых и офисных помещений, объектов общественного питания и бытового обслуживания. К таким объектам будут применять ставку налога 2%.