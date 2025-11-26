Депортировать мигрантов предложили за счет работодателей

Работодатели будут открывать спецсчет на возможную депортацию или уплату штрафов за иностранных работников.

Депутаты от ЛДПР предложили обязать работодателей открывать специальные банковские счета и размещать там деньги для оплаты штрафов иностранных работников за нарушения миграционного режима.

Соответствующие законопроекты направлены на заключение в правительство.

Первый законопроект обяжет работодателя открывать специальный банковский счет для размещения средств, которые в будущем смогут покрыть потенциальные расходы на депортацию или уплату штрафов за их работников.

Второй предполагает изменения в КоАП – если мигрант не уплатит назначенный ему штраф, деньги автоматически взыщут со спецсчета работодателя.

«Обяжем предпринимателей отвечать рублем за тех, кого привлекают к работе. Убежден, это дисциплинирует бизнес, снизит нагрузку на бюджет и позволит эффективнее контролировать приезжих специалистов», — заявил один из авторов инициативы депутат Леонид Слуцкий.

Изменения хотят внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ»: добавить статью, устанавливающую обязанность работодателей, кроме нанимающих высококвалифицированных специалистов, формировать целевой спецсчет для обеспечения финансовых обязательств иностранных работников.

Средства со счета будут предназначены для оплаты административных штрафов за нарушение миграционных правил, а также для покрытия расходов, связанных с депортацией или административным выдворением иностранного гражданина.

На счет придется перечислять сумму не ниже нормы затрат на депортацию или выдворение, которую определит уполномоченное Правительством ведомство. Счет может открываться как на конкретного работника, так и на всех иностранных сотрудников компании одновременно.

Также уточняется порядок списания средств и возможность последующего взыскания расходов с работника, механизм уменьшения суммы на счете при сокращении численности иностранных сотрудников.

Кроме того, запланированы изменения в ст. 32.2 КоАП. Так, если административный штраф, назначенный иностранцу, работающему в РФ, не уплачен в срок, его взыскание может осуществляться за счет средств на спецсчете.