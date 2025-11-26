➗ Решение Конституционного суда 2025: поставщик и покупатель будут делить НДС при отмене налоговых льгот

КС РФ признал, что нужно доработать законодательство и понять, можно дли менять цену сделки, если в процессе работы изменились правила уплаты НДС. Пока что будут действовать временные правила — поставщик и покупатель разделят налог.

Конституционный суд рассмотрел дело банка ВТБ, с которого компания «Ситроникс Ай Ти» взыскала 141 млн рублей из-за того, что иностранное программное обеспечение начало облагаться НДС.

В 2019 году ВТБ заключил с АО «Энвижн Груп» договор на право использования ПО Microsoft до 2022 года, стороны решили, что цена контракта 706,77 млн рублей не подлежит изменению. Сделка проходила без НДС, но в 2021 году льготу оставили только для российских программ. Поэтому компания решила взыскать с банка 20% НДС. Об этом пишет «Коммерсант».

Суды нижестоящих инстанций принимали разные решения, пока дело не дошло до Верховного суда, который решил взыскать в банка больше 141 млн рублей и еще 7 млн процентов. ВТБ не согласился с этим и подал жалобу в КС.

Основной вопрос, на который пришлось ответить КС — можно ли менять цену сделки, если в процессе изменились налоговые условия. Суд признал, что в действующем законодательстве есть пробелы, которые нужно устранить, но пока что будут действовать временные правила.

При отмене налоговых льгот, поставщик будет иметь право взыскать с покупателя половину суммы налога. Однако для физлиц менять условия договора нельзя. Важно, что выводы КС относятся только к случаям, когда покупатель не имеет права на налоговый вычет.

Советник «Пепеляев Групп» Петр Попов считает, что не нужно ничего изобретать, подход к уплате НДС должен быть простым.

«Если НДС по закону увеличен, то покупатель доплачивает, а если уменьшен, то покупатель платит меньше», — сказал он.

Порядок, который предлагает КС, будет подталкивать стороны к тому, чтобы договариваться и предусматривать в соглашениях ситуации, когда правила могут измениться.