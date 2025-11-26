Почти треть россиян готова к снижению зарплаты ради новой должности

Больше всего готовы «демпинговать» для входа в индустрию работники сферы услуг и туризма. Меньше всего — высококвалифицированные специалисты в дефицитных сферах.

28% россиян, опрошенных hh.ru, заявили, что готовы уступать в зарплатных запросах и ожиданиях при поиске новой работы. Но этот показатель зависит от профессиональной сферы, возраста и опыта работы. Исследование есть у «Клерка».

Больше всего готовых снизить планку по зарплате в отраслях с активной текучкой кадров. Это сфера услуг, туризм и гостиничный бизнес. Более 40% опрошенных из этих сфер часто соглашаются на стартовые позиции с меньшим окладом ради возможности войти в индустрию или сохранить работу в низкий сезон.

Также идет на компромиссы административный персонал (35%), работники сферы транспорта и логистики (30%).

Меньше всего готовы снизить запросы высококвалифицированные специалисты в дефицитных сферах: инженеры и технические специалисты производственной сферы (18%), узкие профессии в IT, в области кибербезопасности и Data Science (12%).

Готовность снижать зарплатные ожидания зависит от возраста и профессионального опыта. Самыми гибкими оказались молодые специалисты без опыта работы: 58% готовы работать с меньшей зарплатой.

29% опрошенных в возрасте 26-35 лет готовы на временное снижение дохода ради интересного проекта или перехода в более перспективную компанию. Соискатели 36-45 лет идут на уступки в 22% случаев, а старше 46 лет – в 18% случаев.

