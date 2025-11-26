👓 Какие изменения с декабря 2025 года для бухгалтера: обзор

С 1 декабря 2025 года

Новые права ФССП

Приставы смогут направлять запросы кредиторам или их представителям, операторам связи, чтобы проверить заявление о нарушениях при взаимодействии по телефону с физлицом, которое просрочило долг.

Новые коэффициенты для утильсбора

На основании постановления Правительства РФ от 01.11.2025 № 1713 при определении размера утилизационного сбора плательщикам следует применять новые коэффициенты по легковым авто с двигателем внутреннего сгорания, электромобилям и гибридам. Они зависят и от мощности двигателя. В частности, на категорию М1 (легковые авто для перевозки не более 8 пассажиров).

Расширение обязательной маркировки

На основании постановлений кабмина с 1 декабря средства идентификации нужно наносить на отдельные: гигиенические товары;

растворимые напитки, которые заваривают;

игры и игрушки для детей до 14 лет;

стройматериалы. Сведения о маркировке и вводе товаров в оборот надо начать передавать в систему «Честный знак».

Ужесточение правил аренды общего имущества МКД

Сдача чердаков и подвалов теперь возможна только после одобрения не менее 2/3 собственников жилья. Решение фиксируют протоколом общего собрания.

Новая строка в платежках за ЖКУ