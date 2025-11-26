👓 Какие изменения с декабря 2025 года для бухгалтера: обзор

С 1 декабря 2025 года
Новые права ФССП
Приставы смогут направлять запросы кредиторам или их представителям, операторам связи, чтобы проверить заявление о нарушениях при взаимодействии по телефону с физлицом, которое просрочило долг.
Новые коэффициенты для утильсбора
На основании постановления Правительства РФ от 01.11.2025 № 1713 при определении размера утилизационного сбора плательщикам следует применять новые коэффициенты по легковым авто с двигателем внутреннего сгорания, электромобилям и гибридам. Они зависят и от мощности двигателя. В частности, на категорию М1 (легковые авто для перевозки не более 8 пассажиров).
Расширение обязательной маркировки
На основании постановлений кабмина с 1 декабря средства идентификации нужно наносить на отдельные:
гигиенические товары;
растворимые напитки, которые заваривают;
игры и игрушки для детей до 14 лет;
стройматериалы.
Сведения о маркировке и вводе товаров в оборот надо начать передавать в систему «Честный знак».
Ужесточение правил аренды общего имущества МКД
Сдача чердаков и подвалов теперь возможна только после одобрения не менее 2/3 собственников жилья. Решение фиксируют протоколом общего собрания.
Новая строка в платежках за ЖКУ
В квитанциях будет указан перерасчет за прошлый год, если есть общедомовые приборы учета.
С 14 декабря 2025
Снижение критерия по банковской гарантии перед таможней
Больше не нужно соблюдать условия о максимальных суммах одной и всех в целом действующих гарантий, которые выдал банк из реестра ФТС.
С 29 декабря 2025
Новый способ идентификации в банках и финсекторе
Граждане РФ по общему правилу для установления их личности, которую ранее идентифицировали, вместо внутрироссийского паспорта смогут показать данные о себе в приложении Госуслуг (т. н. электронный или цифровой паспорт). Это касается банков и других финорганизаций, которые войдут в спецреестр.
