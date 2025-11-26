Роструд: можно ли передвинуть график работника при неполном рабочем дне

Для изменения режима рабочего времени нужно учитывать право работника на удобный для него график.

Сотрудница перешла на неполный день по ст. 93 ТК (ребенок до 14 лет). По ее заявлению установили рабочий график с 9:15 до 15:20 (0,75 ставки). Но позже работодатель вручил уведомление о том, что согласно ст. 74 ТК ей устанавливают график с 8:00 до 14:00.

Имеет ли право работодатель в одностороннем порядке изменить условия трудового договора, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Полагаем, что не имеет. При одностороннем изменении условия о режиме рабочего времени работодатель должен учитывать право работника на установление удобного для него режима рабочего времени», — ответил Роструд.

Это указано в ч. 2 ст. 93 ТК: работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе одного из родителей ребенка в возрасте до четырнадцати лет. Режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя.

