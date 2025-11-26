Роструд: можно ли передвинуть график работника при неполном рабочем дне
Сотрудница перешла на неполный день по ст. 93 ТК (ребенок до 14 лет). По ее заявлению установили рабочий график с 9:15 до 15:20 (0,75 ставки). Но позже работодатель вручил уведомление о том, что согласно ст. 74 ТК ей устанавливают график с 8:00 до 14:00.
Имеет ли право работодатель в одностороннем порядке изменить условия трудового договора, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.
«Полагаем, что не имеет. При одностороннем изменении условия о режиме рабочего времени работодатель должен учитывать право работника на установление удобного для него режима рабочего времени», — ответил Роструд.
Это указано в ч. 2 ст. 93 ТК: работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе одного из родителей ребенка в возрасте до четырнадцати лет. Режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя.
