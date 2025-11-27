⛹️ За корпоративный спорт предлагают давать налоговый вычет

Предлагается ввести налоговый вычет для работодателей на расходы по обеспечению физической активности сотрудников и корпоративным спортивным программам.

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов предлагает предусмотреть налоговый вычет для работодателей, которые запускают корпоративные спортивные программы для сотрудников.

Предложение направлено главе Правительства Михаилу Мишустину.

«Прошу рассмотреть возможность введения налогового вычета для работодателей на сумму затрат, связанных с обеспечением физической активности сотрудников и реализацией корпоративных спортивных программ», — написал Хамитов.

По его словам, корпоративный спорт эффективен для повышения «производительности труда, снижения заболеваемости и формирования благоприятного социального климата в трудовых коллективах».

Также депутат предлагает включить показатели участия сотрудников в корпоративных спортивных мероприятиях в систему ESG-отчетности российских организаций.

ESG — environmental, social, governance — это экологическое, социальное и корпоративное управление.

Отражение этих показателей в данных позволит компаниям более прозрачно демонстрировать свою работу по развитию человеческого капитала и формированию культуры здоровья, уверен Хамитов.