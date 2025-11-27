📅 До 3 декабря 2025 нужно отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ и страховым взносам

Заплатить удержанный НДФЛ нужно будет до 5 декабря.

Налоговая напоминает об обязанности подать уведомление о рассчитанных суммах НДФЛ и страховых взносов за ноябрь 2025 года.

«Представить уведомление нужно в срок до 3 декабря включительно с указанием кода отчетного периода “34/12”», — указало региональное УФНС.

Перечислить удержанный НДФЛ за вторую половину ноября нужно не позднее 5 декабря.

Для уплаты в составе ЕНП страховых взносов за ноябрь 2025 года нужно подать уведомление с кодом отчетного периода «34/02».

Отправить уведомление можно в электронной форме по ТКС с применением УКЭП или при помощи «ЛК налогоплательщика – юрлица или ИП», добавили налоговики.

