📅 До 3 декабря 2025 нужно отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ и страховым взносам
Налоговая напоминает об обязанности подать уведомление о рассчитанных суммах НДФЛ и страховых взносов за ноябрь 2025 года.
«Представить уведомление нужно в срок до 3 декабря включительно с указанием кода отчетного периода “34/12”», — указало региональное УФНС.
Перечислить удержанный НДФЛ за вторую половину ноября нужно не позднее 5 декабря.
Для уплаты в составе ЕНП страховых взносов за ноябрь 2025 года нужно подать уведомление с кодом отчетного периода «34/02».
Отправить уведомление можно в электронной форме по ТКС с применением УКЭП или при помощи «ЛК налогоплательщика – юрлица или ИП», добавили налоговики.
Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.
