При увольнении демобилизованному сотруднику положена компенсация за неиспользованный отпуск

Период приостановления трудового договора в связи с мобилизацией включается в стаж для отпуска.

Работника мобилизовали в 2022 году и приостановили трудовой договор. В 2025 году он получил инвалидность и написал заявление на увольнение. За период отсутствия накопился отпуск в количестве 201 день, но при увольнении не выплатили компенсацию за эти дни. Является ли это законным, спросил работник.

«Не является, поскольку период приостановления трудового договора в связи с мобилизацией включается в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск», — ответил Роструд.

Период приостановления трудового договора в соответствии со ст. 351.7 ТК включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (абз. 7 ч. 1 ст. 121 ТК).

А при увольнении за все неиспользованные отпуска должны выплатить компенсацию: ч. 1 ст. 127 ТК.