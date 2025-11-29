ФНС подсказала, как выгоднее оплачивать образование для вычета НДФЛ

Суммарный вычет за многолетнее обучение может быть выше, если оплачивать ежегодно, а не за весь период учебы сразу.

Ведущий специалист-эксперт отдела оказания государственных услуг УФНС по Костромской области Марина Скрябина рассказала, что вычет на обучение, как и все виды социальных налоговых вычетов по НДФЛ, налогоплательщик может заявить в течение трех лет после года, в котором понесены расходы. Так, 2025 год – последний для возмещения части расходов, понесенных в 2022 году.

Она обратила внимание, что суммарный размер вычета за многолетнее обучение может быть выше, если оплачивать его ежегодно, а не вносить плату за весь период.

Пример Студент в 2024 году поступил в колледж с годовой стоимостью обучения 100 тыс. руб. и учится три года. Если родитель при поступлении оплатил сразу весь курс, то сумма к возврату составит 14 300 руб. (110 000 х 13%). Заявить все расходы нельзя, поскольку они больше установленного лимита (300 000 > 110 000). Если плату за обучение вносить ежегодно, то за три года родитель сможет вернуть 39 тыс. руб. (100 000 х 13% х 3).

Кто платит за обучение Размер вычета НДФЛ Пояснение Студент официально работает и сам оплачивает обучение Предоставляется в размере фактических затрат, но не более 150 тыс. руб. (по расходам до 2024 года — 120 тыс.). В эту сумму входят все виды социальных вычетов. За свое образование налогоплательщик может вернуть 13% от стоимости обучения в любой форме — очной, заочной и даже онлайн. За обучение студента платят родители 110 тыс. руб. (по расходам до 2024 г. – 50 тыс.). Положен на каждого ребенка в возрасте до 24 лет, получающего очное образование. Вычет может оформить один из родителей или оба, но в пределах установленного лимита.

Расходы за платное обучение входят в состав социального вычета вместе с расходами на лечение, спорт и страхование. Оформить вычет за образование можно за услуги организации/ИП, имеющей лицензию на образовательную деятельность.

Для оформления вычета за платные услуги нужны следующие документы:

декларация по форме 3-НДФЛ;

справка об оплате образовательных услуг на имя налогоплательщика (по расходам с 2024 года );

договор на оказание образовательных услуг и чеки об их оплате (по расходам за 2022, 2023 годы );

справка об очной форме обучения (если вычет заявляет родитель).

Налоговики подсказали, что удобнее всего заявить вычет по декларации через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Документы также можно направить через МФЦ, портал Госуслуг, почтой или лично сдать в ИФНС.

Марина Скрябина отметила, что при наличии ЛК налогоплательщика вычет за обучение можно оформить в упрощенном порядке. Он применяется к расходам, понесенным с 2024 года. Это освобождает от подачи 3-НДФЛ и справки об оплате образовательных услуг.

По заявлению налогоплательщика образовательная организация направляет справку о его расходах в налоговый орган в электронном виде. На основании поступивших сведений формируется предзаполненное заявление на вычет, которое направляется в ЛК налогоплательщика. Его нужно проверить, указать реквизиты для перечисления средств, подписать и направить через личный кабинет.

Срок камеральной проверки при упрощенном порядке оформления вычета — до одного месяца.