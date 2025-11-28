В Красноярском крае просят перевести налоги бизнеса «на автомат». Не надо тратить деньги на бухгалтера

Чтобы снизить нагрузку на предпринимателей и компании в Красноярском крае, депутаты Заксобрания просят ввести налоговый спецрежим АУСН. Он позволяет не платить НДС, не сдавать отчетность и не уплачивать страховые взносы.

Депутаты Заксобрания подготовили законопроект, по которому в Красноярском крае будет доступен специальный налоговый режим АвтоУСН.

Власти считают, что он будет пользоваться популярностью у предпринимателей, которым придется с 2026 года платить НДС. Ведь для бизнеса на УСН снизили порог доходов для освобождения от уплаты НДС. Так, в 2026 году этот налог будут платить упрощенцы с доходом больше 20 млн рублей.

Еще один аргумент для внедрения АУСН — снижение лимита доходов для применения патентной системы налогообложения.

АУСН позволяет не платить НДС, не сдавать отчетность, не платить страховые взносы (кроме взносов на травматизм), налог на прибыль, налог на имущество компаний и физлиц (кроме рассчитанного по кадастровой стоимости), НДФЛ для ИП (кроме налога с дивидендов).

Налоги ИФНС будет считать автоматически на основании чеков, информации от банков и операторов электронных площадок.

«Это очень передовая система, основанная на информационных технологиях. Все транзакции сразу, автоматически, видны налоговой. Бизнесу не надо тратить деньги на бухгалтера и время на предоставление отчетов, не нужно уплачивать страховые взносы», — сказал депутат Заксобрания Красноярского края Егор Васильев.

Применять АУСН могут компании и ИП с доходами до 60 млн рублей в год, средняя численность работников может быть не более 5 человек, а остаточная стоимость основных средства — не больше 150 млн.

Ставка по АУСН «Доходы» — 8%, а по объекту «Доходы минус расходы» — 20%, но минимум 3% от дохода.

Недавно мы писали, что в Курской области запустят АУСН с 1 января 2026 года.