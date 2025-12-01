Роструд: наставничество не всегда оплачивается дополнительно

Если работа предусматривает выполнение на постоянной основе обязанностей по оказанию помощи новым работникам – то за наставничество не нужно доплачивать.

Роструд в письме от 02.10.2025 № ТЗ/7300-6-1 разъяснил порядок оплаты функций наставника.

Согласно ст. 351.8 ТК, наставничество в сфере труда – это выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя работы по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы.

В трудовом договоре или допсоглашении с работником, которому поручают наставничество, указывают содержание, сроки и форму выполнения такой работы, размеры и условия выплат за наставничество.

А когда трудовая функция работника изначально предусматривает выполнение им на постоянной основе (не по поручению работодателя) обязанностей по оказанию помощи новым работникам в их включении в трудовой процесс, и его зарплата формируется с учетом оплаты такой работы – на такого работника требования ст. 351.8 ТК не распространяются, считает Роструд.

Если же работнику поручается функция наставника, в трудовой договор или допсоглашение нужно включать условие об оплате такой работы независимо от наличия у работодателя ЛНА, устанавливающего размеры и условия выплат за наставничество, уточнило ведомство.