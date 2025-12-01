С 1 января 2026 года меняются правила назначения единого пособия

Не будут учитываться для единого пособия корпоративные выплаты при рождении ребенка и помощь жителям Курской области.

С 1 января 2026 меняется порядок учета доходов при оценке нуждаемости для назначения единого пособия. В доходе семьи не будут учитываться единовременные корпоративные выплаты при рождении ребенка, сообщил Минтруд.

Также с 1 января 2026 в доходах не будет учитываться ежемесячная финансовая помощь жителям Курской области, лишившимся жилья и другого имущества из-за боевых действий.

Изменения коснутся и правила нулевого дохода. Вырастет минимальный уровень заработка для назначения пособия – для родителей, которые не имеют объективных причин для отсутствия занятости. В 2026 году он составит 8 МРОТ за 12 месяцев. Выплаты по больничным будут учитываться как доходы, связанные с трудовой деятельностью, а не как социальные выплаты.

Также уточнили порядок учета алиментов при назначении единого пособия. Если разведенный родитель обращается за пособием, не взыскав в судебном порядке алименты со второго родителя, то в доход семьи алименты будут считаться в пропорции от средней зарплаты в регионе. Если выплаты установлены в судебном порядке – алименты засчитают по фактически выплачиваемой сумме. Сведения о размерах алиментов СФР получит путем межведомственного взаимодействия. Эта норма начнет действовать с 1 марта 2026 года.