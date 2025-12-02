Не все суммы, полученные по решению суда, учитывают в доходах на УСН
Садоводческое товарищество по решению суда получило на расчетный счет от члена СНТ задолженность по взносам, возмещение судебных издержек (за услуги юриста и госпошлину), пени за просрочку.
В доходы для УСН включается возмещение судебных издержек и пеней за просрочку, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Об этом говорится в письме Минфина от 25.01.2022 № 03-11-06/2/4383.
А сама сумма взносов в доход не включается, поскольку это взносы, хоть и взысканные по суду. Это предусмотрено в подп. 1 п. 2 ст. 251 НК.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
Начать дискуссию