Не все суммы, полученные по решению суда, учитывают в доходах на УСН

Взносы товариществу (СНТ) не включают в доход, даже если их взыскали через суд.

Садоводческое товарищество по решению суда получило на расчетный счет от члена СНТ задолженность по взносам, возмещение судебных издержек (за услуги юриста и госпошлину), пени за просрочку.

В доходы для УСН включается возмещение судебных издержек и пеней за просрочку, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Об этом говорится в письме Минфина от 25.01.2022 № 03-11-06/2/4383.

А сама сумма взносов в доход не включается, поскольку это взносы, хоть и взысканные по суду. Это предусмотрено в подп. 1 п. 2 ст. 251 НК.