ФНС: у продавца на маркетплейсе достаточно времени для расчета налога на прибыль и НДС

Маркетплейсы предоставляют продавцам отчет в течение 5-7 дней после отчетного периода, а налоговые декларации селлеры подают 25 числа. Значит, на расчет цены и налоговой базы времени хватит.

В письме от 17.11.2025 № СД-16-3/335@ ФНС разъяснила порядок формирования выручки от реализации для расчета налогов с учетом того, что размер скидки продавец узнает по мере поступления финансового отчета маркетплейса.

Агент представляет принципалу отчет по агентскому договору в порядке и сроки, которые предусмотрены договором (п. 1 ст. 1008 ГК).

Также комиссионер передает отчет по договору комиссии комитенту (ст. 999 ГК).

Из оферт крупнейших маркетплейсов следует, что к правоотношениям между маркетплейсами и продавцами применяются положения ГК об агентировании и о комиссии.

Маркетплейсы присылают отчет о реализации товара в течение 5-7 дней (рабочих или календарных дней в зависимости от маркетплейса), следующих за отчетным периодом.

А декларации по НДС и по налогу на прибыль нужно сдать не позже 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым (отчетным) периодом.

Таким образом, продавец имеет достаточный промежуток времени для определения цены реализации товаров и расчета налогов на основании полученного отчета, считает ФНС.

