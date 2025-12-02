Роструд: как взять учебный отпуск работающему студенту
Роструд рассказал, как работающему студенту оформить учебный отпуск.
Общие условия для получения учебного отпуска такие:
студент впервые обучается по программам среднего профессионального и высшего образования, и успешно осваивает их;
программа обучения имеет государственную аккредитацию.
Когда дадут оплачиваемый учебный отпуск:
студент учится заочно или очно-заочно (вечерняя форма) по аккредитованной программе;
на время сессии, госэкзаменов, защиты диплома;
программа обучения успешно усваивается, что подтверждает справка-вызов из учебной организации.
Учебный отпуск без сохранения заработной платы можно взять в таких случаях:
очное обучение в колледже или вузе, на время сессии или государственной итоговой аттестации;
поступление в колледж или вуз — на время вступительных испытаний или для итоговой аттестации слушателя подготовительного отделения.
Для оформления учебного отпуска нужно взять в учебной организации справку-вызов, где указано, что программа аккредитована и даты вызова. Затем написать заявление работодателю о предоставлении учебного отпуска.
На основании этих документов работодатель издаст приказ об учебном отпуске. Его продолжительность зависит от уровня образования и того, на что именно он дается – сессия, написание диплома и т. д.
