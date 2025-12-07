Майнеры могут повлиять на процесс сдачи отчетов о добытой цифровой валюте

ФНС до 29 декабря 2025 года проводит опрос о сдаче отчетности майнеров.

Майнеры могут высказать предложения по процессу сдачи отчетов о добатой криптовалюте.

Для этого ФНС запустила соответствующий онлайн-опрос. Пройти его можно в личном кабинете майнера.

Для участия нужно нажать на виджет опроса в правой части экранной формы ЛК. Опрос займет несколько минут, его результаты будут проанализированы.

На основе этих данных и с учетом пожеланий пользователей сервис по сдаче отчетов о намайненной цифровой валюте будет доработан, обещает ФНС.

Опрос проводится до 29 декабря 2025 года.

Сейчас майнеры отчитываются о намайненной валюте ежемесячно — до 20 числа следующего месяца. Отчитаться о цифровой валюте, добытой в ноябре, нужно до 20 декабря 2025.