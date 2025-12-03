В России равное число безработных и предложений от работодателей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сейчас в России число безработных составляет 1,6 млн человек. И столько же вакансий представлено на рынке труда — 1,6 млн.

«В нашей стране сегодня занято 74,6 миллиона граждан. Численность безработных составляет 1,6 млн, то есть фактически равна количеству вакансий», — сказала Голикова.

По отдельным рабочим специальностям на одного безработного число вакансий выросло с 6 до 25 за последние несколько лет.

Также она добавила, что Россия входит в топ-5 стран G-20 c самым низким уровнем безработицы. В 2024 году он был 2,5%, а сейчас — 2,2%.