Котяков: в среднем в год в экономике РФ требуется порядка 1,7 млн человек

Общая замещающая кадровая потребность за 7 лет составляет 12,2 млн работников.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что общая замещающая кадровая потребность в РФ на 7 лет составляет 12,2 млн работников.

Из них 11,7 млн – для замены вышедших на пенсию сотрудников, а порядка 500 тыс. – сотрудники, которые необходимы экономике в связи с созданием дополнительных рабочих мест. 

Каждый год в среднем необходимо вовлекать в экономику порядка 1,7 млн человек, добавил министр в ходе Всероссийского кадрового форума 2025.

Клеверенс
