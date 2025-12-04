ЦОК ОК БСН 16.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем, дополняем →
Локальные нормативные акты

Как в 2026 году правильно составить кадровые локальные акты

Приводим документы в соответствие с требованиями 2026 года. Пошаговый план для кадровика и бухгалтера.

В кадровом учете и расчетах с персоналом — масса изменений, которые требуют срочного обновления локальных актов. Неактуальные документы — это прямой путь к штрафам, судебным искам и конфликтам с сотрудниками. Пришло время привести вашу документацию в полное соответствие с законодательством на 2026 год. 

На бесплатном вебинаре «Кадровые локальные акты — 2026: составляем, изменяем, дополняем» разберем пошагово: что менять, как оформлять и когда нужно успеть перестроиться на новый порядок работы. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

  1. Правила внутреннего трудового распорядка.

  2. Положение об оплате труда.

  3. Положение о служебных командировках.

  4. Положение о персональных данных.

  5. Штатное расписание.

  6. График отпусков – 2026.

  7. Договор о полной материальной ответственности.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет