Возвращение из командировки в выходной день нужно оплатить

Ситуация: работник возвращался из командировки домой в выходной день, поездка заняла более 5 часов. Но командировочные получил только за один день, а за выходной оплаты не было.

По мнению работодателя, в выходной день сотрудник не находился в командировке, а возвращался из нее, поэтому оплата не полагается.

Роструд рассмотрел ситуацию и дал пояснения.

«Дни отъезда/приезда, дни нахождения в пути в период командировки относятся к дням выполнения работы, трудовой функции, так как работники направляются в командировки по распоряжению работодателя для выполнения служебного поручения, поэтому осуществление самой поездки во время командировки также относится к привлечению работника к работе, а время поездки подпадает под понятие рабочего времени, в которое работник исполняет свои трудовые обязанности», — ответило ведомство.

Оплата труда за работу в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии со ст. 153 ТК – не менее чем в двойном размере.

Оплате подлежит все время пути, подчеркнул Роструд.

Как продлить командировку — читайте в нашем разборе: порядок и образцы документов.