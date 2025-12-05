26% работодателей перестают платить премии сотрудникам, которые выбрали «тихое увольнение»

Сотрудники с выгоранием попадают в ситуацию «тихого увольнения» — они выполняют обязательный минимум задач и не проявляют инициативу.

Выгорание и карьерный тупик стали главными причинами «тихого увольнения» — ситуации, когда сотрудник перестает вкладываться в работу, но не увольняется. Такие работники продолжают выполнять свои задачи, но делают это минимально и безынициативно.

13% работодателей отвечают на такое поведение реальным увольнением, 26% перестают выплачивать бонусы и премии, а 8% закрывают доступ к бесплатному обучению. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Кадровики в 75% случаев стремятся наладить диалог со специалистами, а в 35% — предлагают перейти на другую должности или поменять задачи.

С помощью «тихого увольнения» 18% сотрудников пытаются добиться повышения зарплаты, 9% уверены, что так проще найти новую работу, еще 9% винят руководство, которое неправильно организовывает бизнес-процессы, а 7% уже работаю на другом месте.