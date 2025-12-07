📈 Рост суммы земельного и налога на имущество ограничен НК РФ, но не всегда

Налоговые платежи за имущество физических лиц и землю за 2024 год рассчитаны с учетом ограничения ежегодного роста налогов не более чем на 10% в сравнении с суммой за прошлый год.

Такое ограничение действует для налога на имущество — с 2017 года, а налога на землю – с 2018, уточнило региональное УФНС.

Правила о недопустимости роста налогов более чем на 10% не применяются в случае:

изменения в течение налогового периода характеристик объектов — площади, категории земель, разрешенного использования;

установления органами земельного контроля факта неиспользования участка для сельскохозяйственного производства;

использования участков, приобретенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), не с этой целью;

включения недвижимого имущества в региональный перечень объектов административного и торгового-офисного назначения.

Чтобы не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки на плательщиков в отношении вновь образованных объектов, согласно п. 8.2 ст. 408 НК предусмотрено исчисление налога на имущество за первый налоговый период с учетом коэффициента 0,6 от суммы начислений.