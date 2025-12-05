Чернышов предлагает частично освободить детей от налога на имущество

Хотят освободить несовершеннолетних от налога на имущество для жилья, купленного с маткапиталом, полученного по наследству или в подарок.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает освободить детей от налога на имущество физлиц по некоторым объектам недвижимости. Такое обращение от направил главе ФНС Даниилу Егорову.

Чернышов указал, что существует системная проблема – обязанность уплаты налога на имущество физлиц за несовершеннолетних детей, которые стали собственниками долей в жилой недвижимости в результате исполнения родителями требований закона.

Поэтому он просит внести изменения в НК и освободить от налога несовершеннолетних по объектам, приобретенным с использованием средств господдержки (материнского капитала), полученным по наследству или в порядке дарения.

НК не устанавливает возрастных ограничений для возникновения обязанности по уплате имущественного налога. То есть даже младенец, получивший долю в квартире, становится налогоплательщиком.

При этом бремя оплаты ложится на родителей, которые, по сути, вынуждены платить налог за социальную меру поддержки – материнский капитал, считает депутат.

«Считаю данную ситуацию несправедливой и подрывающей логику социальной поддержки семей», — говорится в обращении.

Государство предоставляет семье целевые средства на улучшение жилищных условий, но затем обязывает ее ежегодно нести дополнительные расходы по содержанию выделенных детям долей, распоряжаться которыми родители не могут без согласия органов опеки, добавил парламентарий.