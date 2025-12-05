Перед снижением ключевой ставки инвесторы начали закупаться ОФЗ

Со снижением ключевой ставки ЦБ банковские вклады перестанут быть выгодными, поэтому инвесторы смотрят в сторону облигаций федерального займа (ОФЗ), которые могут обеспечить доходность около 30% годовых.

В третьем квартале 2025 года физлица внесли на брокерские счета 872 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем во втором квартале. Из этих средств 482 млрд ушли на покупку государственных и корпоративных облигаций.

Рынок готовится к тому, что под конец 2026 года ключевая ставка упадет до 12-13%, размещать средства на вкладах станет невыгодно, а доходность ОФЗ с фиксированным купоном может составить около 30% годовых. Об этом пишут «Известия».

«В общей сложности на госбондах инвесторы смогут заработать до 29-30% доходности — не только за счет купонов, но и за счет роста цен самих облигаций», — сказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Доходность краткосрочных ОФЗ составляет около 14-14,2%, а средних и длинных — 14,3-14,7%. Облигации выпускают на три года, пять или 10 лет.

Директор корпоративных финансов инвесткомпании «Риком-Траст» Николай Леоненков объяснил, что даже снижение ключевой ставки к концу 2027 года до 8-9% может принести инвесторам доходность 60-65%.

Например, в 2025 году ОФЗ уже выросли на 22%, а корпоративные облигации — на 25%.