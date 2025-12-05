Региональные власти смогут формировать свои «белые списки» сайтов и приложений

Федеральные власти включили в белые списки только крупные общероссийские интернет-ресурсы, тогда как местные и региональные, которые важны жителям, остались без внимания. Это хотят исправить.

Депутаты партии «Новые люди» предложили главе Минцифры Максуту Шадаеву дать регионам право самостоятельно формировать белые списки интернет-сервисов, которые будут доступны даже при ограничении работы мобильного интернета.

В такие списки включают крупные общероссийские платформы, маркетплейсы и банки, но федеральные власти не могут охватить все нужные местные сервисы. Об этом пишет «Коммерсант».

Из-за этого, например, у родителей не получается войти в электронный дневник ребенка или проверить расписание местного транспорта.

Чтобы была обратная связь от субъектов РФ, на портале Госуслуги может появиться сбор предложений от местных жителей. Так они получат право внести в белый список важные локальные ресурсы.

Недавно мы писали, что Минцифры обновило список сайтов, которые будут работать при ограничении мобильного интернета.