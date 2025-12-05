Региональные власти смогут формировать свои белые списки сайтов и приложений
Депутаты партии «Новые люди» предложили главе Минцифры Максуту Шадаеву дать регионам право самостоятельно формировать белые списки интернет-сервисов, которые будут доступны даже при ограничении работы мобильного интернета.
В такие списки включают крупные общероссийские платформы, маркетплейсы и банки, но федеральные власти не могут охватить все нужные местные сервисы. Об этом пишет «Коммерсант».
Из-за этого, например, у родителей не получается войти в электронный дневник ребенка или проверить расписание местного транспорта.
Чтобы была обратная связь от субъектов РФ, на портале Госуслуги может появиться сбор предложений от местных жителей. Так они получат право внести в белый список важные локальные ресурсы.
Недавно мы писали, что Минцифры обновило список сайтов, которые будут работать при ограничении мобильного интернета.
Комментарии2
И потом будут меряться, чей список длиннее.