👀 УФНС: привлекающие к работе самозанятых обычно используют две схемы
Минтруд и ФНС выявляют факты массового привлечения самозанятых к сотрудничеству вместо оформления трудовых отношений.
Так, в Амурской области в 2025 году из-за таких нарушений бизнес доплатил в бюджет НДФЛ и страховые взносы на сумму более 11 млн рублей, сообщило региональное УФНС.
Больше всего схемы подмены трудовых отношений применяют в сфере грузоперевозок, в строительной отрасли, обрабатывающих производствах и розничной торговле.
Чаще всего выявляют две основные схемы:
Суть схемы
Как работает
Вывод работников из числа сотрудников и регистрация их в качестве самозанятых
При этом условия, режим и график не меняются, оплата производится регулярно, самозанятых регистрируют онлайн в офисе
Привлечение новых сотрудников под видом самозанятых
Регистрация в качестве самозанятого производится по предложению руководителя и незадолго до выполнения услуг. Оплата — регулярно стабильными суммами, соблюдаются социальные гарантии.
Если налоговики обнаруживают подмену трудовых отношений – могут провести проверку и привлечь руководителя к ответственности за нарушение трудового законодательства, добавили в УФНС.
