👀 УФНС: привлекающие к работе самозанятых обычно используют две схемы

Налоговики ищут факты подмены трудовых отношений и начисляют НДФЛ и страховые взносы.

Минтруд и ФНС выявляют факты массового привлечения самозанятых к сотрудничеству вместо оформления трудовых отношений.

Так, в Амурской области в 2025 году из-за таких нарушений бизнес доплатил в бюджет НДФЛ и страховые взносы на сумму более 11 млн рублей, сообщило региональное УФНС.

Больше всего схемы подмены трудовых отношений применяют в сфере грузоперевозок, в строительной отрасли, обрабатывающих производствах и розничной торговле.

Чаще всего выявляют две основные схемы:

Суть схемы Как работает Вывод работников из числа сотрудников и регистрация их в качестве самозанятых При этом условия, режим и график не меняются, оплата производится регулярно, самозанятых регистрируют онлайн в офисе Привлечение новых сотрудников под видом самозанятых Регистрация в качестве самозанятого производится по предложению руководителя и незадолго до выполнения услуг. Оплата — регулярно стабильными суммами, соблюдаются социальные гарантии.

Если налоговики обнаруживают подмену трудовых отношений – могут провести проверку и привлечь руководителя к ответственности за нарушение трудового законодательства, добавили в УФНС.