⌛ Заканчивается срок подачи 3-НДФЛ по социальным вычетам за 2022 год

Для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ за 2022 год нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 31 декабря 2025 года.

Человек, получающий доход, облагаемый НДФЛ, может получить социальный налоговый вычет по расходам на обучение, лечение, занятия спортом, благотворительность и другие социальные нужды.

Получить вычет можно в любое время в течение года, но не позднее трех лет с года, в котором возникло это право, напоминает УФНС.

То есть 31 декабря 2025 года истекает срок для получения социальных вычетов за 2022 год.

Вычет предоставляется гражданам за налоговый период, когда были соответствующие расходы и уплачен НДФЛ.

Например, если в 2022 году оплатили свое лечение (а также супруга/супруги, детей или родителей), то и вычет можно получить за этот же период. Перенести его нельзя.

Также вычет не дадут, если расходы были в 2022 году, но НДФЛ в 2022-м не платили.

Представить документы, подтверждающие расходы, и декларацию 3-НДФЛ нужно по месту постоянной регистрации. Это можно сделать онлайн через ЛК налогоплательщика для физлиц» или лично в МФЦ.