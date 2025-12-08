🚤 Налогообложение прибыли от эксплуатации судов зависит от характера их эксплуатации

Если не подтвердить, что суда используются для перевозок грузов, пассажиров в соответствии с условиями – нужно платить налог на прибыль организаций.

В письме № 03-03-06/1/110710 от 17.11.2025 Минфин разъяснил, как платить налог на прибыль с доходов от эксплуатации судов.

Согласно подп. 33 п. 1 ст. 251 НК, для налога на прибыль не учитываются доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации или реализации судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (РМРС).

При этом для освобождения от налога на прибыль эксплуатацией судов считается:

использование таких судов для перевозок грузов, пассажиров и их багажа и оказания иных связанных с осуществлением указанных перевозок услуг;

при условии, что пункт отправления и/или пункт назначения расположены за пределами РФ.

Также под льготу подпадает сдача судов в аренду для оказания таких услуг.

Если подтвердить факт эксплуатации судов в понимании подп. 33 п. 1 ст. 251 НК невозможно — соответствующие доходы судовладельцев учитываются для целей налогообложения прибыли в общем порядке, пояснил Минфин.

