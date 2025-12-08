🚤 Налогообложение прибыли от эксплуатации судов зависит от характера их эксплуатации
В письме № 03-03-06/1/110710 от 17.11.2025 Минфин разъяснил, как платить налог на прибыль с доходов от эксплуатации судов.
Согласно подп. 33 п. 1 ст. 251 НК, для налога на прибыль не учитываются доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации или реализации судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (РМРС).
При этом для освобождения от налога на прибыль эксплуатацией судов считается:
использование таких судов для перевозок грузов, пассажиров и их багажа и оказания иных связанных с осуществлением указанных перевозок услуг;
при условии, что пункт отправления и/или пункт назначения расположены за пределами РФ.
Также под льготу подпадает сдача судов в аренду для оказания таких услуг.
Если подтвердить факт эксплуатации судов в понимании подп. 33 п. 1 ст. 251 НК невозможно — соответствующие доходы судовладельцев учитываются для целей налогообложения прибыли в общем порядке, пояснил Минфин.
Научим рассчитывать и уплачивать налог на прибыль на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как составлять отчетность и работать с ЭДО. Освоите управленку и финанализ, сможете легко проходить проверки и претендовать на должность главбуха.
Цена курса со скидкой 61 %: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию