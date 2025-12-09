8018 ЦОК ОК БСН - Мобильная
3-НДФЛ

Налоговая назвала типовые ошибки при заполнении 3-НДФЛ в 2025 году

Налогоплательщики забывают указать стандартные вычеты, предоставленные работодателями.

Представитель регионального УФНС рассказала о распространенных ошибках при заполнении декларации 3-НДФЛ и способах их избежать.

Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 УФНС по Удмуртии Марина Хмелева сообщила, что многие налогоплательщики допускают одни и те же ошибки.

Одна из самых частых — неуказание стандартных вычетов, предоставляемых работодателями. Из-за этого сумма возвращаемого налога может быть меньше ожидаемой или даже возникнет налоговая задолженность. А остаток имущественного вычета при этом уменьшится.

Вторая распространенная ошибка – отправка отдельных деклараций по каждому виду вычета или дохода

Все доходы и вычеты за отчетный налоговый период должны быть отражены в одной декларации, уточнила Хмелева.

Она рекомендует использовать сервис ЛК налогоплательщика для физлиц или приложение Налоги ФЛ. В сервисах выбирают режим «Подать декларацию 3-НДФЛ». Так все полученные доходы и положенные вычеты будут корректно отражены в декларации. 

