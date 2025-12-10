С 1 января 2026 года у россиян появится больше льгот по НДФЛ

Налоговые льготы предоставят в беззаявительном порядке. Поддержку окажут семьям с детьми, участникам СВО и их родным.

1 января 2026 года вступает в силу федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о налоговой реформе), который позволяет получать больше адресных льгот по НДФЛ.

С налогового периода 2022 года действует льгота по транспортному налогу для ветеранов боевых действий, участников СВО и их семей, но с 2026 года она будет распространяться на Героев Российской Федерации, Советского Союза, лиц, награжденных орденом Славы трех степеней.

Льготу можно получить на одно транспортное средство с максимально исчисленной суммой налога, за исключением легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн рублей. Об этом сказано на сайте ФНС.

Также участники СВО и их семьи получат вычет, который уменьшит базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м (6 соток). Этот вычет могут применять и многодетные семьи — в отношении квартиры (5 кв. м) и жилого дома (7 кв. м) за каждого ребенка.

С налогового периода 2024 года от земельного и имущественного налогов освободят объекты, которые находятся на территориях с режимом ЧП, ЧС и контртеррористической операции. Также особые условия у жителей районов временного отселения — освобождение будет в течение всего периода, в котором применялся режим.

При продаже жилого имущества для улучшения жилищных условий семьи с детьми смогут получить льготу по НДФЛ. Это касается не только семей с несовершеннолетними детьми, но с недееспособными детьми, вне зависимости от их возраста.

«Родителям с двумя и более детьми льгота на улучшение жилищных условий будет предоставляться в том числе если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года», — сказано на сайте ФНС.

Социальный налоговый вычет можно применять за оплату спортивных занятий, а также от НДФЛ освободят единовременные компенсации по программе «Земский тренер».

Подобные льготы предоставят в беззаявительном порядке — на основании информации, которую направили в налоговую другие госорганы.