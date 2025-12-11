💓 Эксперт: банк — это сердце АУСН

На специальном налоговом режиме АвтоУСН можно работать только через уполномоченные ФНС банки.

Через банк-партнер ФНС проходят все расходы АУСН-щика. При этом другие счета использовать нельзя. И зарплата должна идти только через него.

По сути на АУСН имеет место единая цифровая цепочка: Доходы → Расходы → Налог.

То есть ККТ (аккумулирует сведения о доходах) → Банк (расходы) → ФНС (считает налог по этим данным).

