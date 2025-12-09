Самозанятым разрешили платить взносы, чтобы получать больничные

В 2026 году самозанятые, которые делают добровольные взносы в СФР, смогут получать пособие по временной нетрудоспособности.

9 декабря 2025 года Госдума в окончательном чтении приняла правительственный закон о добровольном страховании самозанятых.

Согласно документу, в России пройдет эксперимент, в ходе которого самозанятые смогут делать добровольные взносы в СФР, чтобы получать пособие по временной нетрудоспособности.

До 30 сентября 2027 года самозанятые смогут подать заявление в территориальный орган страховщика в бумажной или электронной форме. После чего они станут участниками системы страхования и начнут платить взносы. Их размер можно выбрать:

при взносе 1 344 рубля страховая сумма будет 35 тыс. рублей;

при взносе 1 920 рублей — 50 тыс. рублей.

Суммы будут индексировать в зависимости от минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Право на получение пособия будет после шести месяцев уплаты взносов. Размер выплат зависит от страхового стажа и времени участия в программе. Например, при страховой сумме 35 тыс. рублей можно получить пособие от 14 700 до 35 тыс. рублей, а при 50 тыс. — от 21 до 50 тыс.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.