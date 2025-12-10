В Алтайском крае с 2026 года вводится АУСН + пример от УФНС, какой спецрежим выгоднее
Микробизнес и малые предприятия в Алтайском крае смогут применять с 2026 года автоматизированную упрощенную систему налогообложения, сообщает УФНС.
АУСН работает в России в формате эксперимента с 2022 года. С 2026 года к эксперименту присоединится Алтайский край.
«По подсчетам УФНС, потенциально порядка 30 тысяч предпринимателей Барнаула соответствуют условиям применения АвтоУСН», — сообщила представитель алтайского УФНС Надежда Колтакова.
АУСН могут применять ИП и компании с объемом выручки до 60 млн руб. Есть и другие ограничения.
Отличия УСН и АУСН:
Критерий
УСН
АУСН
Число сотрудников
Не более 130
Не более 5
Лимит по годовой выручке
450 млн
60 млн
Остаточная стоимость основных средств
200 млн
150 млн
Можно ли совмещать с другими спецрежимами
Можно с ПСН
Нельзя
Пониженные ставки
Могут вводить регионы
Нет
С какими банками можно работать
С любыми
С уполномоченными банками
Ставки налога при АвтоУСН:
8% — при объекте налогообложения «доходы»;
20% — при объекте «доходы минус расходы».
На АУСН не нужно платить пенсионные, социальные и медицинские взносы за работников (кроме взносов на травматизм и за самого предпринимателя). Налог рассчитывается автоматически.
Что выгоднее – УСН или АУСН – можно посмотреть на примере.
Ферма по выращиванию микрозелени работает без сотрудников. Годовой доход предприятия — 270 тыс. рублей. На УСН с объектом «доходы» она будет платить налог по ставке 6% — 16 200 руб., а на АУСН «Доходы» 8%, то есть 21 600 руб.
Но на УСН ИП заплатит еще и страховые взносы – 49 500 руб. за медицинское и пенсионное страхование, а на АУСН платить эту сумму не придется.
В итоге сумма к уплате на УСН составит 49 500 рублей, а на АвтоУСН — 21 600. Получается, выгоднее выбрать АвтоУСН.
