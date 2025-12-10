В Алтайском крае с 2026 года вводится АУСН + пример от УФНС, какой спецрежим выгоднее

По данным УФНС, около 30 тысяч предпринимателей Барнаула и региона могут перейти на АвтоУСН.

Микробизнес и малые предприятия в Алтайском крае смогут применять с 2026 года автоматизированную упрощенную систему налогообложения, сообщает УФНС.

АУСН работает в России в формате эксперимента с 2022 года. С 2026 года к эксперименту присоединится Алтайский край.

«По подсчетам УФНС, потенциально порядка 30 тысяч предпринимателей Барнаула соответствуют условиям применения АвтоУСН», — сообщила представитель алтайского УФНС Надежда Колтакова.

АУСН могут применять ИП и компании с объемом выручки до 60 млн руб. Есть и другие ограничения.

Отличия УСН и АУСН:

Критерий УСН АУСН Число сотрудников Не более 130 Не более 5 Лимит по годовой выручке 450 млн 60 млн Остаточная стоимость основных средств 200 млн 150 млн Можно ли совмещать с другими спецрежимами Можно с ПСН Нельзя Пониженные ставки Могут вводить регионы Нет С какими банками можно работать С любыми С уполномоченными банками

Ставки налога при АвтоУСН:

8% — при объекте налогообложения «доходы»;

20% — при объекте «доходы минус расходы».

На АУСН не нужно платить пенсионные, социальные и медицинские взносы за работников (кроме взносов на травматизм и за самого предпринимателя). Налог рассчитывается автоматически.

Что выгоднее – УСН или АУСН – можно посмотреть на примере.

Ферма по выращиванию микрозелени работает без сотрудников. Годовой доход предприятия — 270 тыс. рублей. На УСН с объектом «доходы» она будет платить налог по ставке 6% — 16 200 руб., а на АУСН «Доходы» 8%, то есть 21 600 руб. Но на УСН ИП заплатит еще и страховые взносы – 49 500 руб. за медицинское и пенсионное страхование, а на АУСН платить эту сумму не придется.

В итоге сумма к уплате на УСН составит 49 500 рублей, а на АвтоУСН — 21 600. Получается, выгоднее выбрать АвтоУСН.