Переход на новый порядок отражения кодов ОКВЭД будет поэтапным
С 1 сентября 2025 года изменилась процедура подтверждения кодов ОКВЭД, напомнило региональное УФНС.
Юрлица и ИП больше не будут подавать одни и те же сведения о кодах ОКВЭД в различные ведомства. Росстат передаст данные ФНС, а налоговики обобщат их в единых государственных реестрах.
По итогам деятельности за год бизнес отправляет в Росстат данные для расчета процентных долей по кодам ОКВЭД. Росстат посчитает проценты по кодам, определит основной вид деятельности и передаст эту информацию в ФНС.
Переход на новый порядок подачи сведений о кодах ОКВЭД с процентами пройдет поэтапно:
в 2026 году — Росстат передаст налоговой службе сведения об ОКВЭД с процентными долями по юрлицам и ИП, которые уже отчитываются в статистику;
в 2027 — начнут передавать информацию о кодах ОКВЭД те юрлица, которые сейчас ее не передают;
в 2028 году — начнут передавать информацию о кодах ОКВЭД ИП, которые сейчас ее не передают.
Порядок представления Росстатом в ФНС сведений о кодах ОКВЭД с процентными долями основного и дополнительных видов деятельности установлен постановлением Правительства от 8 июля 2025 г. № 1029.
эшшо адын отчёт
эшшо легче работать, эшшо меньше работы....
а ведь ещё надо будет проверить что там они насчитали! Правильные ли проценты получились на их компьютерах.
что они передавали и куда и передали ли вообще
что получили получатели и получили ли вобще
И относится ли вся эта передаваемая информация к твоему предприятию!