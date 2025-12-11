Переход на новый порядок отражения кодов ОКВЭД будет поэтапным

В 2027 году начнут передавать информацию о кодах ОКВЭД компании, которые сейчас ее не передают, а с 2028 года – такие же ИП.

С 1 сентября 2025 года изменилась процедура подтверждения кодов ОКВЭД, напомнило региональное УФНС.

Юрлица и ИП больше не будут подавать одни и те же сведения о кодах ОКВЭД в различные ведомства. Росстат передаст данные ФНС, а налоговики обобщат их в единых государственных реестрах.

По итогам деятельности за год бизнес отправляет в Росстат данные для расчета процентных долей по кодам ОКВЭД. Росстат посчитает проценты по кодам, определит основной вид деятельности и передаст эту информацию в ФНС.

Переход на новый порядок подачи сведений о кодах ОКВЭД с процентами пройдет поэтапно:

в 2026 году — Росстат передаст налоговой службе сведения об ОКВЭД с процентными долями по юрлицам и ИП, которые уже отчитываются в статистику;

в 2027 — начнут передавать информацию о кодах ОКВЭД те юрлица, которые сейчас ее не передают;

в 2028 году — начнут передавать информацию о кодах ОКВЭД ИП, которые сейчас ее не передают.

Порядок представления Росстатом в ФНС сведений о кодах ОКВЭД с процентными долями основного и дополнительных видов деятельности установлен постановлением Правительства от 8 июля 2025 г. № 1029.