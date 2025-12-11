👀👀 Что видит ИИ налогового органа
В своей работе ФНС активно использует сведения разных цифровых платформ.
Источник данных
Что видит ИИ
ОНЛАЙН КАССЫ (ОФД)
БАНКИ И ЭКВАЙРИНГ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ(ЭДО)
МАРКЕТПЛЕЙСЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЕСТРЫ
Д.э.н., профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве РФ, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант Дмитрий Ряховский на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» заключил, что главным риском для бизнеса теперь стало любое несоответствие между разными цифровыми платформами. Например, между кассой, банком и налоговой декларацией.
Начать дискуссию