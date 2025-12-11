👀👀 Что видит ИИ налогового органа

Данные между кассой, банком и налоговой декларацией должны совпадать.

В своей работе ФНС активно использует сведения разных цифровых платформ.

Источник данных Что видит ИИ ОНЛАЙН КАССЫ (ОФД) Каждая операция в рознице в режиме реального времени.

Сокрытие выручки, расхождения с декларациями по налогу на прибыль/УСН. БАНКИ И ЭКВАЙРИНГ Все безналичные платежи и обороты по счетам.

Серая зарплата, обналичивание, сокрытие доходов, неотраженная выручка. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ(ЭДО) Структурированные данные по сделкам (УПД 2.0).

Фиктивные сделки, цепочки однодневок, разрывы по НДС. МАРКЕТПЛЕЙСЫ Данные о доходах продавцов.

Сокрытие доходов самозанятыми и ИП. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЕСТРЫ Данные об имуществе, транспортных средствах.

Неотраженные в декларациях активы, уклонение от уплаты имущественных налогов.

Д.э.н., профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве РФ, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант Дмитрий Ряховский на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» заключил, что главным риском для бизнеса теперь стало любое несоответствие между разными цифровыми платформами. Например, между кассой, банком и налоговой декларацией.