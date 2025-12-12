Как в судах доказывают признаки трудовых отношений с самозанятыми: примеры 2025
На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» руководитель Академии «АФиНА» и руководитель рабочей группы по налоговым спорам ТПП РФ Светлана Беляева привела примеры из судебной практики арбитражных судов 2025 года, которые придется учитывать в 2026 году.
Пример 1
Ситуация: общество оказывало услуги по уборке помещений, административных и производственных зданий, территорий (клининг) на объектах заказчиков. К выполнению работ привлекло 272 человека, зарегистрированных в качестве плательщиков НПД. Самозанятыми сформировано и передано чеков на сумму 58 111 110 руб.
Согласно постановлению Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.04.2025 № А45-7788/2024, самозанятые нанимались для выполнения определенного вида работ и распределялись по участкам. Регистрация в качестве плательщика НПД носила обязательный или рекомендательный характер, а инициатива и помощь в регистрации исходила от компании. В договоре отсутствует конкретный объем работ. Срок начала действия договоров зависит от даты заключения, но окончанием всегда является 31 декабря года, в котором они заключены.
В итоге суд сделал такие выводы:
во всех заявках и актах выполненных работ срок выполнения — месяц,
что свидетельствует о том, что договоры носят не разовый, а систематический
характер;
договоры предусматривают контроль со стороны общества за качеством работ;
акты выполненных работ от плательщиков НПД носят обезличенный характер – не
содержат сведения, какие именно работы выполнены, отсутствует
конкретизация вида и объема выполненных работ.
Пример 2
Компания уволила всех сотрудников и заключила договоры оказания услуг с самозанятыми. Налоговый орган посчитал это схемой ухода от уплаты страховых взносов путем подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.
Постановление 12-го ААС от 09.09.2025 № 12АП-3299/2025 установило признаки трудовых отношений:
Cамозанятые работали только с компанией длительное время, получали
регулярные выплаты, регистрировались как плательщики НПД перед заключением
договоров.
Договоры содержали общие формулировки без конкретных заданий.
Один из самозанятых даже подтвердил, что фактически выполнял функции делопроизводителя, а не разработку проектной документации, как указано в договоре.
