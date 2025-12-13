😦 За превышение годового лимита переработок оштрафуют

В 2025 году лимит сверхурочной работы составляет пока 120 часов. За его превышение предусмотрена ответственность.

Работодателей могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей, если сотрудники работали более 120 часов сверхурочно в течение года.

Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«В ст. 99 ТК закреплено требование о продолжительности сверхурочной работы: она не должна превышать для каждого работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год», — отметил он.

Превышение лимита предусматривает назначение штрафа по ч. 1 ст. 5.27 КоАП.

«Для должностных лиц и ИП он предусмотрен в сумме от 1 тыс. до 5 тыс. руб., а для организаций — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.», — уточнил Машаров.

Сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа в день, а за последующие — в двойном.

Правительство уже утвердило дорожную карту, согласно которой к апрелю 2026 года планируется увеличить лимит сверхурочных работ в два раза — до 240 часов.