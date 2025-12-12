Жильцам предлагают решать, какие заведения будут в их доме

Сейчас в многоквартирных домах (МКД) открываются шумные заведения или круглосуточные магазины, что мешает жильцам. Предлагается согласовывать это заранее.

Депутаты от фракции «Новые люди» предложили дать право жильцам решать, какие заведения будут располагаться в нежилых помещениях дома.

Такое обращение направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

«Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Жилищный кодекс, предоставив общему собранию собственников право согласовывать виды разрешенной коммерческой деятельности в нежилых помещениях дома», — написали депутаты.

По их словам, сейчас во многих домах жители фактически оказываются заложниками коммерческих интересов собственников нежилых помещений – на первых этажах открываются шумные заведения или круглосуточные магазины с зоной разгрузки под окнами. Это вызывает многочисленные жалобы и приводит к конфликтам.

По мнению депутатов, жители должны иметь возможность самостоятельно решать, будет ли в их доме располагаться ночное развлекательное заведение или иной шумный объект.

Механизм можно реализовать в формате превентивного согласования. Это позволит предотвращать конфликты на ранней стадии и повысит ответственность бизнеса перед местным сообществом.