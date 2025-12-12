Жильцам предлагают решать, какие заведения будут в их доме
Депутаты от фракции «Новые люди» предложили дать право жильцам решать, какие заведения будут располагаться в нежилых помещениях дома.
Такое обращение направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.
«Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Жилищный кодекс, предоставив общему собранию собственников право согласовывать виды разрешенной коммерческой деятельности в нежилых помещениях дома», — написали депутаты.
По их словам, сейчас во многих домах жители фактически оказываются заложниками коммерческих интересов собственников нежилых помещений – на первых этажах открываются шумные заведения или круглосуточные магазины с зоной разгрузки под окнами. Это вызывает многочисленные жалобы и приводит к конфликтам.
По мнению депутатов, жители должны иметь возможность самостоятельно решать, будет ли в их доме располагаться ночное развлекательное заведение или иной шумный объект.
Механизм можно реализовать в формате превентивного согласования. Это позволит предотвращать конфликты на ранней стадии и повысит ответственность бизнеса перед местным сообществом.
Комментарии1
И любой сумасброд будет саботировать заключение договора аренды...
В результате, за отопление в нежилых помещениях МКД будут платить все жильцы дома, а не состоявшийся арендатор.