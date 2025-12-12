Центробанк создал механизм для реабилитации клиентов, которые по ошибке попали в базу мошенников

У клиентов, которым необоснованно заблокировали банковские счета, появилась возможность вернуть к ним доступ. ЦБ и МВД создали механизм реабилитации.

Центробанк вместе с МВД запустил механизм реабилитации клиентов, счета которых по ошибке заблокировали из-за подозрений в мошеннических операциях.

Теперь россияне имеют право обратиться через свой банк в ЦБ с заявлением «о законности и обоснованности нахождения в базе».

«Могу сразу сказать, что большинство обращений, которые поступают в Банк России, мы не удовлетворяем. Основная масса людей, которые попадают в базу, находятся там обоснованно», — сказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Также он добавил, что ежедневно регулятор получает до 1 тыс. жалоб на блокировки.

Механизм реабилитации создан в основном для тех лиц, которые связаны с покупкой и продажей криптовалюты. Это молодежь в возрасте 15-24 лет.

Недавно мы писали о главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая признала, что в борьбе с мошенниками «перегнули палку».