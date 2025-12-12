Участники международной группы компаний должны сдать финансовую отчетность до 31 декабря 2025 года
До 31 декабря 2025 года в налоговую нужно представить сведения из консолидированной финансовой отчетности международной группы компаний (МГК), а также финотчетности участников таких групп.
Это нужно сделать, если в группе хотя бы один участник МГК совершил контролируемые сделки в области внешней торговли. Важно, чтобы у такой компании более 50% активов находилось на территории РФ на последнюю отчетную дату, предшествующую году совершения таким участником контролируемых сделок.
«Речь идет о сделках, предметом которых являются нефть и товары, выработанные из нефти, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и драгоценные камни», — сказано на сайте ФНС.
Финансовую информацию нужно представить в Центральный аппарат ФНС только в электронной форме. Формат представления утвержден приказом ФНС от 10.12.2024 № ЕД-7-13/1115@.
Разберитесь вместе с аудитором, что обязательно нужно сделать в конце года, чтобы ничего не упустить и войти в новый год без аврала. Приходите на бесплатный вебинар «Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера». Он состоится 25 декабря в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. Что нужно успеть сделать до 31 декабря.
Чек-лист обязательных действий: инвентаризация, создание резервов, списание дебиторки.
Проверка взаиморасчетов: как избежать претензий от контрагентов и налоговиков.
2. Ключевые проводки декабря: закрываем год корректно.
Закрытие затратных счетов (20, 23, 25, 26, 44): разбираем сложные случаи с НЗП и браком.
Формирование финансового результата (счет 99) и реформация баланса (счет 84). Пошаговый алгоритм.
3. Годовой отчет 2025 года и частые ошибки.
Обзор изменений в формах бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023.
Топ-5 ошибок в бухотчетности.
4. Ключевые изменения, которые надо учесть в конце года.
Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Ждем вас на вебинаре 25 декабря в 11:00 мск!
Начать дискуссию