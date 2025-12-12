8031 ЦОК КПП mobile
Участники международной группы компаний должны сдать финансовую отчетность до 31 декабря 2025 года

Если участник МГК совершал контролируемые сделки во внешней торговле, нужно сдать консолидированную финотчетность.

До 31 декабря 2025 года в налоговую нужно представить сведения из консолидированной финансовой отчетности международной группы компаний (МГК), а также финотчетности участников таких групп.

Это нужно сделать, если в группе хотя бы один участник МГК совершил контролируемые сделки в области внешней торговли. Важно, чтобы у такой компании более 50% активов находилось на территории РФ на последнюю отчетную дату, предшествующую году совершения таким участником контролируемых сделок.

«Речь идет о сделках, предметом которых являются нефть и товары, выработанные из нефти, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и драгоценные камни», — сказано на сайте ФНС.

Финансовую информацию нужно представить в Центральный аппарат ФНС только в электронной форме. Формат представления утвержден приказом ФНС от 10.12.2024 № ЕД-7-13/1115@.

