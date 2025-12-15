Считаются ли доходом на УСН деньги на погашение кредита
Деньги, помещенные на счет ИП для погашения кредита, не будут являться доходом.
В чате ФНС спросили – если на счет ИП положить деньги на погашение кредита, будут ли они считаться доходом?
Нет, указанные средства не будут являться доходом в целях УСН, ответили налоговики.
