Самое важное с конференции «Клерка» и новинки в Клерк.Премиум

Собрали все самые горячие новости от экспертов конференции «Клерка» и наиболее полезные материалы, которые помогут бухгалтерам без страха и нервов шагнуть в новый 2026 год.

«Клерк» провел в Москве IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию. Мы обсудили ставку НДС 22%, переход на АУСН, продвижение бухгалтерских услуг и то, как бухгалтерам спасать бизнес в условиях налоговой реформы.

Прочитать как все прошло можно здесь:

Также «Клерк» не забывает пополнять материалы, доступные в Клерк.Премиум. Они помогут заранее выстроить работу в 2026 году и избежать типичных ошибок.

НДС на УСН-2026. Подробно разбираем новые правила НДС для упрощенцев: ставки, порядок учета, отражение в 1С, требования к декларации.

АУСН-2026. Этот курс объясняет, кому подходит новый режим, какие есть ограничения, как считать налог, какие риски и особенности работы в 2026 году.

Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С. Разбираем учет и налогообложение селлеров, типовые ситуации, особенности договоров и отражения операций в 1С.

Это еще не все — мы запланировали серию прямых эфиров с экспертами. Регистрируйтесь на вебинары — можно сразу задать вопрос и разобрать конкретную ситуацию.

16 декабря — Налоговая нагрузка и легальная оптимизация-2026

Покажем, как правильно считать налоговую нагрузку и какие инструменты оптимизации в 2026 году реально работают.

18 декабря — АУСН: стоит ли переходить?

Разберем критерии, ограничения, плюсы и минусы режима. Поймёте, подходит ли он вашей компании и какие риски есть при переходе. АУСН внезапно стал горячей темой.

19 декабря — Налоги-2026: разбор изменений с Надеждой Камышевой

Свежие изменения в НК, практические разъяснения и ответы на частые вопросы.

Изменения на этом тоже не заканчиваются — читайте полный дайджест в этой статье!