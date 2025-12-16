Самое важное с конференции «Клерка» и новинки в Клерк.Премиум
«Клерк» провел в Москве IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию. Мы обсудили ставку НДС 22%, переход на АУСН, продвижение бухгалтерских услуг и то, как бухгалтерам спасать бизнес в условиях налоговой реформы.
Бух.Совет 2026: что ждет бухгалтеров и бизнес с нового года
Итоги первого дня IХ Всероссийской конференции «Клерка» БУХ.СОВЕТ 2026: о чем рассказали эксперты
Итоги IХ Всероссийской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»: о чем говорили эксперты. День второй
Также «Клерк» не забывает пополнять материалы, доступные в Клерк.Премиум. Они помогут заранее выстроить работу в 2026 году и избежать типичных ошибок.
НДС на УСН-2026. Подробно разбираем новые правила НДС для упрощенцев: ставки, порядок учета, отражение в 1С, требования к декларации.
АУСН-2026. Этот курс объясняет, кому подходит новый режим, какие есть ограничения, как считать налог, какие риски и особенности работы в 2026 году.
Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С. Разбираем учет и налогообложение селлеров, типовые ситуации, особенности договоров и отражения операций в 1С.
Это еще не все — мы запланировали серию прямых эфиров с экспертами. Регистрируйтесь на вебинары — можно сразу задать вопрос и разобрать конкретную ситуацию.
16 декабря — Налоговая нагрузка и легальная оптимизация-2026
Покажем, как правильно считать налоговую нагрузку и какие инструменты оптимизации в 2026 году реально работают.
18 декабря — АУСН: стоит ли переходить?
Разберем критерии, ограничения, плюсы и минусы режима. Поймёте, подходит ли он вашей компании и какие риски есть при переходе. АУСН внезапно стал горячей темой.
19 декабря — Налоги-2026: разбор изменений с Надеждой Камышевой
Свежие изменения в НК, практические разъяснения и ответы на частые вопросы.
Изменения на этом тоже не заканчиваются — читайте полный дайджест в этой статье!
