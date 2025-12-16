😷 Курьеры болеют чаще других и больше теряют в доходе из-за этого
Проблемы со здоровьем широко распространены среди курьеров, которые большую часть своего рабочего времени находятся в разъездах. В группе повышенного риска сотрудники служб доставки из Свердловской (12%), Волгоградской (7%) и Новосибирской (5,5%) областей.
Курьеры чаще всего жалуются на болезни, вызванные условиями работы (54%), а также на проблемы с опорно-двигательным аппаратом (23%). Страховые компании получают 60% обращений от пеших курьеров. Об этом сказано в исследовании Страхового Дома ВСК. Результаты есть в распоряжении «Клерка».
Однако не все работники готовы страховать свое здоровье, а только 15%. Отсутствие полиса делает их финансово уязвимыми, а каждый больничный сильно бьет по бюджету. Один рабочий день курьера стоит примерно 5,2 тыс. рублей при доходе 115 тыс. в месяц. Неделя с ОРВИ будет стоить 26 тыс., а еще траты на покупку лекарств составят около 1,5 тыс.
«Чтобы защитить свой заработок, самозанятому курьеру, в первую очередь, нужен полис страхования от несчастных случаев, который сработает в самых типичных для его работы ситуациях. Программа будет покрывать различные травмы, которые, к сожалению, распространены в работе курьеров», — сказано в исследовании.
Сотрудникам курьерских служб выгодно выбрать ДМС, а также другие страховые продукты, которые покрывают стоимость приема терапевта, профильных специалистов, лабораторную и инструментальную диагностику.
