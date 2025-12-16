😷 Курьеры болеют чаще других и больше теряют в доходе из-за этого

Неделя с простудой будет стоить курьеру больше 26 тысяч рублей. Особенно часто болеют сотрудники пешей доставки из холодных регионов России.

Проблемы со здоровьем широко распространены среди курьеров, которые большую часть своего рабочего времени находятся в разъездах. В группе повышенного риска сотрудники служб доставки из Свердловской (12%), Волгоградской (7%) и Новосибирской (5,5%) областей.

Курьеры чаще всего жалуются на болезни, вызванные условиями работы (54%), а также на проблемы с опорно-двигательным аппаратом (23%). Страховые компании получают 60% обращений от пеших курьеров. Об этом сказано в исследовании Страхового Дома ВСК. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Однако не все работники готовы страховать свое здоровье, а только 15%. Отсутствие полиса делает их финансово уязвимыми, а каждый больничный сильно бьет по бюджету. Один рабочий день курьера стоит примерно 5,2 тыс. рублей при доходе 115 тыс. в месяц. Неделя с ОРВИ будет стоить 26 тыс., а еще траты на покупку лекарств составят около 1,5 тыс.

«Чтобы защитить свой заработок, самозанятому курьеру, в первую очередь, нужен полис страхования от несчастных случаев, который сработает в самых типичных для его работы ситуациях. Программа будет покрывать различные травмы, которые, к сожалению, распространены в работе курьеров», — сказано в исследовании.

Сотрудникам курьерских служб выгодно выбрать ДМС, а также другие страховые продукты, которые покрывают стоимость приема терапевта, профильных специалистов, лабораторную и инструментальную диагностику.