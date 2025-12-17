Больше 50% кафе уходят от проверок качества еды

Каждая вторая точка общепита в России уклоняется от проверок качества питания и не уведомляет Роспотребнадзор о начале свой работы.

В Москве доля таких ресторанов и кафе составила 60,1%, в Санкт-Петербурге — 53,3%, Краснодарском крае — 68,2%, а в Нижегородской области — 67,2%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Общественной потребительской инициативы (ОПИ).

Предприниматели числятся в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП, но их нет в едином реестре уведомлений о начале ведения отдельных видов деятельности. Это нужно сделать, чтобы подтвердить, что помещение, оборудование и условия работы соответствуют санитарным нормам, а сотрудники получили медкнижки.

Подать такой документ несложно: достаточно заполнить форму и направить ее через портал Госуслуги. Непредставление сведений влечет административную ответственность, а также может указывать на риски для потребителей.

Например, серые рестораторы могут производить нелегальную, некачественную и потенциально опасную пищевую продукцию, уклоняться от уплаты налогов, не пользоваться ККТ, а также привлекать сотрудников без нужного оформления.

«Причина таких масштабных отклонений — прежде всего невысокий уровень квалификации значительной части предпринимателей. Поэтому ключевым элементом должна выступать широкая информационная кампания о недопустимости подобных практик», — сказал глава ОПИ Олег Павлов.

Поэтому представители общественности и Общественный совет при Роспотребнадзоре запустили проект этолуч.рф. Он позволяет проверить любую организацию, которая закупает готовую продукцию оптом. Информация синхронизируется с госреестрами, ее могут получить все посетители кафе и ресторанов.

Кроме того, сейчас разрабатывают новые подходы к наказанию компаний, которые не соблюдают базовые требования к видам деятельности. Например, могут на технологическом уровне ограничить возможность работы. Изменения не затронут бизнес, который работает честно.