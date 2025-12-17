😮 Иностранцев предложили ставить на налоговый учет, даже если они приезжают в РФ как туристы

Чтобы иностранцы не открывали множество счетов и не передавали их мошенникам, депутат хочет вести налоговый учет всех приезжих и даже туристов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой считает, что мигрантам нужно разрешить пользоваться услугами только одного российской банка. Также у них должен быть один банковский счет.

«Мне кажется, этого достаточно. Сейчас что происходит? Пришел в один банк, открыл банковский счет, отдал карту, в другой банк. Десять банков прошел, десять карточек отдал», — сказал Луговой.

Также он предложил обязать всех иностранцев становиться в России на налоговый учет, даже туристов. Более того, открывать иностранцам счета нужно только по загранпаспорту, а не по внутренним документам их родной страны. Специалисты кредитных организаций не могут точно проверить иностранные пластиковые ID. При открытии счета в РФ иностранец будет должен указывать свой ИНН.

Недавно мы писали, что в России 20 млн дропперов, а 30% из них — граждане Средней Азии. Они прилетают в РФ, открывают счета в банках, передают карты мошенникам, а после отправляются на родину.