😮 Иностранцев предложили ставить на налоговый учет, даже если они приезжают в РФ как туристы
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой считает, что мигрантам нужно разрешить пользоваться услугами только одного российской банка. Также у них должен быть один банковский счет.
«Мне кажется, этого достаточно. Сейчас что происходит? Пришел в один банк, открыл банковский счет, отдал карту, в другой банк. Десять банков прошел, десять карточек отдал», — сказал Луговой.
Также он предложил обязать всех иностранцев становиться в России на налоговый учет, даже туристов. Более того, открывать иностранцам счета нужно только по загранпаспорту, а не по внутренним документам их родной страны. Специалисты кредитных организаций не могут точно проверить иностранные пластиковые ID. При открытии счета в РФ иностранец будет должен указывать свой ИНН.
Недавно мы писали, что в России 20 млн дропперов, а 30% из них — граждане Средней Азии. Они прилетают в РФ, открывают счета в банках, передают карты мошенникам, а после отправляются на родину.
Там вы писали, что дропперов 2 миллиона, а не 20.
И в источнике (ТАСС) тоже про 2 миллиона речь.
Это прямо сюр какой-то. Представила себя на их месте во время турпоездки 🤔